Calciomercato Milan, crisi totale per Santiago Gimenez: zero gol e futuro in bilico. Si valuta l’addio a gennaio anche se Allegri ha una speranza

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez è in crisi totale: Allegri spera nella svolta e di averlo per il derby ma si valuta l’addio a gennaio

L’edizione odierna di Tuttosport titola in modo perentorio, evidenziando le difficoltà dell’attaccante messicano: “Caviglia e futuro: è crisi Gimenez”.

Santiago Giménez non sta vivendo affatto un grande inizio di stagione al Milan. Il suo score in campionato è fermo a quota zero gol, e le sue prestazioni sul campo non hanno spesso soddisfatto le aspettative del club e di Massimiliano Allegri.

Problemi fisici e rientro a rischio per il derby

Al momento, l’attaccante è fermo ai box per risolvere un persistente problema alla caviglia che lo ha tormentato negli ultimi mesi.

A causa di questo infortunio, Giménez non dovrebbe prendere parte all’amichevole di venerdì contro la Virtus Entella, un test match che sarebbe stato fondamentale per rimettere minuti nelle gambe. La speranza di Max Allegri è quella di riavere il messicano a disposizione per il Derby di Milano del 23 novembre, ma la sua condizione fisica è una forte incognita.

Calciomercato Milan, rischio cessione a gennaio

Oltre ai problemi fisici e alla sterilità offensiva, in ballo c’è anche il suo futuro a Milanello. Le voci sul possibile arrivo a gennaio di un nuovo centravanti – un’esigenza prioritaria per il calciomercato Milan – si fanno sempre più insistenti.

L’acquisto di un nuovo attaccante significherebbe per Santiago Giménez finire indietro nelle gerarchie del tecnico livornese. A quel punto, il messicano potrebbe anche decidere di andare via durante il mercato invernale. Tuttavia, il Milan dovrà fare i conti con un mercato non sempre facile, e al momento non è detto che arrivino offerte concrete nelle prossime settimane per l’attaccante in crisi di gol e di forma.