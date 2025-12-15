Mercato Milan, futuro di Loftus-Cheek da decidere: può essere sacrificato? Segui le ultimissime sui rossoneri

L’inizio di stagione di Ruben Loftus-Cheek al Milan non è stato all’altezza delle elevate aspettative che accompagnavano il suo trasferimento in rossonero. Il centrocampista inglese, arrivato per essere un protagonistaassoluto del Diavolo sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha finora raccolto solo 715 minuti in campionato. Questa scarsa continuità ha riacceso prepotentemente i rumors di un suo possibile addio, con alcuni voci che ipotizzano addirittura una partenza già nella sessione di gennaio.

Le prestazioni altalenanti e la limitata presenza in campo hanno rappresentato una nota stonata in un centrocampo che, pur avendo mostrato sprazzi di buon gioco, necessita di maggiore leadership e fisicità costante, proprio le doti che si attribuivano a Loftus-Cheek.

Allegri e l’Esigenza di Continuità per il Mondiale

Dietro il malcontento del giocatore non ci sarebbero solo questioni tattiche, ma anche un obiettivo personale molto ambizioso. Come riportato da Calciomercato.it, il centrocampista inglese desidera giocare con maggiore regolarità e con un ruolo centrale per assicurarsi un posto tra i convocati della Nazionale per il prossimo Mondiale.

La competizione per un posto in maglia inglese è feroce, e restare ai margini nel Milan di Allegri, il tecnico livornese, mette a rischio concreto le sue chance di partecipare alla massima rassegna intercontinentale. L’urgenza di giocare e di dimostrare il proprio valore atletico e tecnico potrebbe spingere il giocatore a valutare alternative già nel prossimo mese.

La Situazione Contrattuale e il Congelamento di Elliott

Un’eventuale trattativa per la cessione di Loftus-Cheek a gennaio sarebbe complessa, anche a causa della prudenza finanziaria imposta dalla proprietà. Elliott e RedBird hanno infatti adottato una linea di massima cautela, congelando investimenti milionari fino a giugno.

In questo contesto, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, si trova a dover bilanciare le esigenze tecniche di Allegri con le richieste dei giocatori insoddisfatti. Se l’inglese dovesse partire, Tare dovrà assicurare ad Allegri un sostituto immediato, possibilmente un centrocampista box-to-box con maggiore solidità, il tutto operando con il vincolo di risorse limitate. La priorità assoluta resta comunque l’arrivo di un centravanti (come Füllkrug) per risolvere la crisi offensiva, ma il caso Loftus-Cheek aggiunge un nuovo grattacapo al DS rossonero.