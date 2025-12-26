Mercato Milan, rebus Loftus-Cheek: Il Diavolo detta le condizioni per l’addio del centrocampista inglese

Mercato Milan, in vista della sessione di gennaio va risolto il rebus legato al futuro di Loftus-Cheek: via solo a queste condizioni

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek è diventato uno dei temi caldi del mercato rossonero in vista del 2026. Nonostante l’apprezzamento di Massimiliano Allegri per la sua fisicità, la posizione del club è chiara: l’inglese non è incedibile, ma la sua partenza è legata a incastri ben precisi tra economia e campo.

Mercato Milan, le condizioni per l’addio di Loftus-Cheek e il fattore Sarri

Secondo quanto riportato da TMW, la dirigenza di Via Aldo Rossi non ha intenzione di svendere il giocatore e ha fissato due paletti invalicabili per la sua cessione:

Offerta irrinunciabile: Il Milan valuterà solo proposte economiche che garantiscano una plusvalenza o un tesoretto importante da reinvestire. Alternativa pronta: Nessun addio verrà autorizzato senza aver prima bloccato un sostituto di pari livello.

Sullo sfondo resta fortissimo l’interesse della Lazio. Maurizio Sarri lo considera il perno ideale per il suo centrocampo e i biancocelesti potrebbero finanziare l’operazione attraverso le cessioni di Nuno Tavares e Castellanos, che hanno mercato all’estero.

Concorrenza estera e volontà del giocatore

Non c’è solo l’Italia su Ruben. All’estero si sono mossi diversi club, anche se al momento nessuna offerta ufficiale è pervenuta sulla scrivania di Furlani:

Premier League: West Ham e Aston Villa hanno chiesto informazioni, attratti dalla sua esperienza nel calcio inglese.

Turchia: Il Besiktas resta alla finestra, pronto a offrire un ingaggio pesante.

La volontà di Loftus-Cheek sarà però decisiva: il centrocampista accetterà il trasferimento solo se gli verrà garantito un posto da titolare inamovibile, ruolo che al Milan sta faticando a mantenere con continuità.