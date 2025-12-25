Calciomercato Milan, la Lazio all’assalto di Loftus-Cheek: Tare e Allegri fanno muro. Segui le ultimissime

Il calciomercato invernale sta per accendersi con un asse caldissimo tra Roma e Milano. In una serata che ha scosso le redini delle trattative, la Lazio ha rotto ufficialmente gli indugi: il club biancoceleste ha comunicato che non avrà alcun vincolo di spesa per la prossima sessione di riparazione. Questa totale libertà di manovra finanziaria pone la società capitolina in una posizione di forza, lanciando un guanto di sfida diretto proprio ai rossoneri.

Il piano di Sarri: Loftus-Cheek nel mirino biancoceleste

Questa improvvisa potenza di fuoco economica ha un obiettivo dichiarato. Maurizio Sarri, l’allenatore toscano celebre per il suo “Sarrismo” basato su palleggio ipnotico e geometrie rigorose, ha indicato in Ruben Loftus-Cheek il rinforzo ideale. Il centrocampista inglese, un vero e proprio “tuttofare” moderno che abbina una straripante potenza fisica a una tecnica sopraffina negli inserimenti, è considerato dal tecnico laziale il tassello perfetto per garantire dinamismo e muscoli alla mediana.

La risposta del Diavolo: Igli Tare e il muro di Allegri

Tuttavia, strappare il gigante britannico alla formazione meneghina sarà un’impresa ai limiti dell’impossibile. Igli Tare, il nuovo DS del Milan — dirigente albanese di grande carisma ed esperto conoscitore del mercato capitolino — è stato chiaro: la rosa non si tocca senza garanzie di eccellenza. Al suo fianco, la posizione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan che ha fatto della solidità e dell’equilibrio tattico i suoi dogmi assoluti, è ancora più ferma.

Il tecnico livornese considera Loftus-Cheek un elemento imprescindibile del suo scacchiere. Sotto la guida di Allegri, l’ex Chelsea ha ritrovato una centralità assoluta, agendo sia come diga davanti alla difesa che come incursore aggiunto per scardinare le linee avversarie. Privarsi di un simile pilastro a metà stagione rappresenterebbe un rischio enorme per le ambizioni scudetto del Diavolo.

Trattativa in salita per i meneghini

Nonostante la nuova disponibilità economica della Lazio, la dirigenza dei rossoneri non sembra intenzionata a fare sconti. Eventuali dialoghi potrebbero decollare solo di fronte a un’offerta realmente fuori mercato. I tifosi della società meneghina restano in attesa: se da un lato il fascino delle cifre importanti è sempre presente, dall’altro la volontà di Igli Tare e la blindatura di Allegri sembrano erigere un muro invalicabile attorno ai gioielli di Milanello.