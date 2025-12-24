Calciomercato Milan, cambia la situazione in casa Lazio: Allegri in apprensione. Spunta una possibilità

Calciomercato Milan, mister Maurizio Sarri ha messo nel mirino un calciatore rossonero. Spunta una possibilità per il futuro

Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato sull’asse Roma-Milano. Con un annuncio a sorpresa rilasciato nella serata di ieri, la Lazio ha rotto gli indugi: la società biancoceleste ha ufficializzato che non avrà vincoli di spesa per la prossima sessione. Una libertà di manovra totale che permette al club capitolino di operare sul mercato senza restrizioni economiche, lanciando un segnale chiaro alle concorrenti, a partire proprio dai rossoneri.

L’assalto di Sarri al centrocampo rossonero

Questa nuova disponibilità finanziaria potrebbe intrecciarsi pericolosamente con i piani del Diavolo. Tra gli obiettivi primari indicati da Maurizio Sarri, l’allenatore toscano celebre per il suo “Sarrismo” fatto di palleggio rapido e trame geometriche, figura infatti un nome di spicco della rosa milanista: Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, un vero e proprio “tuttofare” capace di abbinare una straripante potenza fisica a una tecnica sopraffina negli inserimenti, è diventato il tassello mancante che il tecnico dei biancocelesti vorrebbe inserire nel proprio scacchiere per dare dinamismo al reparto mediano.

La posizione del Milan: Allegri non vuole rinunce

Tuttavia, strappare il gigante britannico alla formazione meneghina non sarà affatto semplice. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto della solidità e dell’equilibrio i suoi marchi di fabbrica, Loftus-Cheek ha ritrovato una centralità assoluta. L’allenatore toscano lo considera un elemento imprescindibile per le sue rotazioni, utilizzandolo sia come diga davanti alla difesa che come incursore aggiunto.

Proprio per questo motivo, la dirigenza del Milan non sembra intenzionata a fare sconti. Nonostante la rinnovata potenza di fuoco della Lazio, il club rossonero valuta il proprio numero 8 come un perno inamovibile. Eventuali trattative potranno decollare solo di fronte a un’offerta fuori mercato, poiché privarsi di un giocatore così determinante a metà stagione rappresenterebbe un rischio troppo elevato per le ambizioni del club.

Uno scenario in evoluzione

I tifosi del Milan seguono con apprensione l’evolversi della situazione. Se da un lato la disponibilità economica della Lazio potrebbe tentare la società, dall’altro la volontà di Allegri di blindare i suoi fedelissimi appare chiara. Sarà una sessione di scambi intensa, dove le ambizioni di Sarri si scontreranno con il muro eretto dal tecnico rossonero.