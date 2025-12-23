Mercato Milan, Loftus-Cheek, sirene turche: il Besiktas tenta il blitz a gennaio. La posizione dei rossoneri e del giocatore

Mercato Milan, anche Loftus-Cheek potrebbe salutare i rossoneri nell’imminente sessione di gennaio: c’è il Besiktas

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek a Milano sembra essere arrivato a un bivio decisivo. Nonostante la stima tecnica di Massimiliano Allegri, che lo considera un “titolare aggiunto” capace di agire sia in mediana che come seconda punta, l’inglese non è più intoccabile nelle gerarchie rossonere. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, il Besiktas è pronto a fare sul serio per portarlo a Istanbul già nel mercato di riparazione.

Mercato Milan, la tentazione del Bosforo e i dubbi di Ruben

Il club turco ha fiutato l’opportunità, conscio che il giocatore sta valutando il proprio percorso a 18 mesi dalla scadenza del contratto (fissata al 2027).

L’offerta economica: Il Besiktas non avrebbe problemi a pareggiare, o addirittura superare, l’attuale ingaggio di 4,2 milioni di euro a stagione, proponendo un contratto a lungo termine fino al 2029 .

Il Besiktas non avrebbe problemi a pareggiare, o addirittura superare, l’attuale ingaggio di a stagione, proponendo un contratto a lungo termine fino al . La concorrenza: Sebbene Sarri lo rivorrebbe alla Lazio e ci sia stato un timido sondaggio del Napoli, il Milan ha alzato il muro contro le cessioni a dirette concorrenti italiane. La Premier League resta alla finestra, ma nessuna offerta concreta è ancora pervenuta in via Aldo Rossi.

Mercato Milan, obiettivo Mondiale 2026

Il vero motore della possibile decisione di Loftus-Cheek è la Nazionale. Sotto la nuova gestione di Thomas Tuchel, Ruben è tornato stabilmente nel giro dell’Inghilterra (convocato per le sfide di qualificazione contro Lettonia e Galles). Tuttavia, Tuchel è stato chiaro: per volare ai Mondiali 2026, il centrocampista deve avere continuità di rendimento e minuti. Senza un ruolo da protagonista assoluto al Milan, il rischio di perdere il treno per gli USA è concreto, rendendo l’ipotesi turca una chance per ritrovare la centralità perduta.