Calciomercato
Mercato Milan, Loftus-Cheek ai saluti: spunta la destinazione in Serie A ma ad una sola condizione. Ecco quale
Mercato Milan, l’inglese Loftus-Cheek può salutare Milanello a gennaio: tra le destinazioni possibili c’è la Lazio di Sarri
In casa Lazio, il calciomercato di gennaio è attualmente in una fase di attesa febbrile. Come riportato dal Corriere dello Sport, la giornata odierna è cruciale per le strategie del presidente Claudio Lotito, atteso dal responso della Commissione di vigilanza sui conti del club. Un verdetto che determinerà se la società biancoceleste avrà libertà di manovra o se dovrà operare con rigidi vincoli finanziari.
Mercato Milan e l’intreccio con la Lazio: l’esame dell’indice di liquidità
La Commissione dovrà stabilire in quale fascia di operatività si troverà la Lazio:
- Mercato Aperto: L’ipotesi più ottimistica, che permetterebbe investimenti immediati.
- Saldo Zero: La necessità di vendere prima di poter acquistare, bilanciando entrate e uscite.
- Mercato Semiaperto: Una via di mezzo condizionata da parametri tecnici specifici.
La “doppia speranza”: Insigne e Loftus-Cheek
Dall’esito di questo esame dipendono i due grandi obiettivi di Maurizio Sarri, che ha chiesto rinforzi di spessore per alzare il livello qualitativo della rosa:
- Ruben Loftus-Cheek: È il vero “sogno” del tecnico toscano per il centrocampo. Dopo le difficoltà vissute al Milan, l’inglese cerca riscatto e Sarri lo considera il profilo ideale per fisicità e inserimenti, caratteristiche che mancano nella mediana biancoceleste.
- Lorenzo Insigne: L’ex capitano del Napoli rappresenta la suggestione per l’attacco. Un ritorno in Italia sotto la guida di chi lo ha esaltato in azzurro sarebbe l’operazione perfetta per infiammare la piazza.