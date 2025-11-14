Mercato Milan, questione centravanti: Lewandowski nella lista. La chiave è Nkunku: l’ex Chelsea porta il polacco? Ultime

Calciomercato
Il Milan continua la sua ricerca di un centravanti di peso per risolvere i problemi offensivi attuali. L’edizione odierna di Tuttosport titola: «Lewa, la chiave è Nkunku», svelando un possibile link per l’arrivo dell’attaccante polacco.
Mercato Milan, il sogno Lewandowski e l’ostacolo ingaggio
Il nome di Robert Lewandowski resta nella lista dei desideri del Diavolo. Il polacco, in scadenza di contratto con il Barcellona, non ha ancora deciso se rinnovare o lasciare la Spagna a fine stagione. In via Aldo Rossi si spera di ripetere l’operazione di successo realizzata con Luka Modrić (preso a parametro zero).
Tuttavia, il grosso ostacolo è rappresentato dall’ingaggio monstre percepito da Lewandowski: l’attaccante blaugrana guadagna attualmente 20 milioni di euro netti a stagione. Il Milan dovrebbe chiedere un sacrificio economico non indifferente per rendere l’operazione sostenibile.
Il ruolo decisivo di Pini Zahavi
Il punto di contatto tra Milan e Lewandowski passa attraverso l’agente del calciatore. L’attaccante polacco è assistito dalla stessa agenzia, la “Gol International” del potente procuratore israeliano Pini Zahavi.
Zahavi cura anche gli interessi di Christopher Nkunku, attaccante rossonero che potrebbe servire da “chiave” o trait d’union tra l’agente e la dirigenza del Milan. Mantenere aperti i canali con Zahavi è fondamentale per capire l’effettiva disponibilità di Lewandowski a ridursi l’ingaggio in vista di un trasferimento a Milano.