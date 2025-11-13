Mercato Milan, Lewandowski più vicino? La mossa del Barcellona fa felice Tare, i blaugrana puntano il top player a giugno

Mercato Milan, il Barcellona pensa ad Harry Kan in vista della prossima stagione: Lewandowski libero per il Diavolo?

Il Barcellona sta pianificando una mossa clamorosa per l’estate, puntando a sostituire Robert Lewandowski con Harry Kane. Secondo l’autorevole The Guardian, i blaugrana considerano l’attaccante del Bayern Monaco l’erede ideale e sarebbero pronti ad attivare una clausola rescissoria da 65 milioni di euro la prossima estate.

Mercato Milan, la clausola di Kane e la mossa a sorpresa del Barcellona

La clausola di Kane può essere attivata solo se l’inglese lo comunica al Bayern entro fine gennaio 2026, aprendo la porta a un trasferimento estivo. Nonostante Kane stia bene in Germania, valuterà ogni proposta.

Dalla Spagna, Mundo Deportivo non ha trovato riscontri in merito, ma la situazione di Lewandowski resta fluida: il suo contratto scade nel giugno 2026 e il polacco sta riflettendo sul futuro, ribadendo: «Non conosco ancora la risposta. Non ho fretta».

L’assist strategico per il Milan

Se il Barcellona affondasse per Kane in estate, l’addio di Lewandowski sarebbe segnato, offrendo un clamoroso assist al Milan. Il club rossonero si è già informato sulla situazione dell’ex Borussia Dortmund.

La volontà del Milan, però, di prendere un nuovo attaccante a gennaio stride con il desiderio di Lewandowski di onorare il patto con il presidente Laporta e non partire nella sessione invernale.

Il DS Igli Tare manterrà comunque un filo diretto con l’agente del polacco, Pini Zahavi, per essere pronto a valutare la pista in vista della prossima estate. Lo riporta calciomercato.com.