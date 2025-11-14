Mercato Milan, come riportato da Florian Plettenberg sul proprio profilo X, spuntano novità sul Milan e il futuro di Lewandowski

Lewandowski ha escluso qualsiasi ipotesi di addio anticipato al Barcellona nella prossima finestra invernale, nonostante le recenti e insistenti voci di calciomercato. Come riportato da Florian Plettenberg, sul proprio profilo X, Il bomber polacco, che compirà 38 anni a fine stagione, non ha intenzione di lasciare la Catalogna a gennaio né di ritirarsi in estate, convinto di poter ancora competere ai massimi livelli.

Tuttavia, restano aperti vari scenari legati al suo futuro. Il contratto di Lewandowski con il Barcellona scade ufficialmente a giugno 2026 e il club catalano non sembra intenzionato a prolungare ulteriormente l’accordo.

Mercato Milan, Lewandowski è il profilo ideale per l’attacco

Questa incertezza contrattuale ha riacceso le speranze di diversi top club europei, tra cui il Milan. I rossoneri vedono in Lewandowski il profilo ideale per risolvere il problema del centravanti e per inserire in rosa una figura carismatica, forte del sostegno di Zlatan Ibrahimović, che starebbe spingendo per l’operazione.

L’interesse del Milan è concreto e i contatti con l’entourage del giocatore ci sarebbero già stati. I rossoneri stanno monitorando attentamente la situazione, sperando di poter sferrare il colpo in estate, quando il polacco potrebbe essere più propenso a valutare una nuova esperienza in un campionato prestigioso come la Serie A. Sebbene l’opzione saudita rimanga sempre sullo sfondo, il fascino di vestire la maglia del Diavolo per l’ultimo grande capitolo della sua carriera internazionale è una suggestione che il Milan intende coltivare