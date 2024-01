Nava Milan, UFFICIALE il giovane portiere rinnova fino al 2027. Il comunicato del club rossonero

Lapo Nava ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero:

COMUNICATO – «AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lapo Nava fino al 30 giugno 2027. Lapo ha mosso i primi passi in rossonero nel gennaio 2017, diventando protagonista tra i pali delle formazioni giovanili, per poi essere inserito nella rosa della Prima Squadra nella stagione sportiva in corso».