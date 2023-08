Krunic Fenerbahce: il Milan detta queste condizioni! I dettagli. Il bosniaco è attratto dall’ingaggio, il Milan proverà a resistere

Nelle ultime ore, il Fenerbahce ha avanzato un’offerta per Rade Krunic: tra i 3-5 milioni per avere il centrocampista. I rossoneri, però, fanno muro.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan cederebbe il giocatore solo per 15 milioni. Ma non è questa l’idea della dirigenza rossonera, che cercherà di fare muro anche considerando la forte tentazione del giocatore per l’ingaggio di 3 milioni offerto dal club turco.