Koopmeiners Milan: c’è interesse, ma la verità è questa! Ultime. Il centrocampista dell’Atalanta è l’ultimo dei nomi in lista

Il Milan non ha finito il mercato in entrata. Soprattutto ora che Rade Krunic può partire in direzione Turchia, i rossoneri cercano altri rinforzi a centrocampo.

L’ultimo nome di mercato è quello di Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore della Dea è apprezzato dal Milan, ma il costo (35 milioni) è troppo elevato per il club.