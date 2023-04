Mercato Milan, non solo Walker: altro nome dalla Premier, ecco chi! Si parla di Keita, che si libererà a parametro zero dal Liverpool

Non solo Kyle Walker: un altro nome di Premier League è finito nel mirino del mercato del Milan. Si tratta di Naby Keita del Liverpool, come riporta il Corriere dello Sport.

Per il centrocampista solo otto presenze con i Reds e il suo contratto è in scadenza a giugno. Potrebbe essere un’occasione per i rossoneri, anche se l’ultimo acquisto fatto dalla squadra inglese non ha convinto: Origi è una della delusioni del mercato rossonero.