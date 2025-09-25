Mercato Milan, occhi su Kalvin Phillips: un affare rischioso per Tare e Allegri? Clamorosa indiscrezione sul calciatore del Manchester City

Mercato Milan, i rossoneri pensano a Kalvin Phillips, centrocampista in uscita dal Manchester City: c’è anche la Juve

Il nome di Kalvin Phillips agita il calciomercato Milan e accende il dibattito tra gli addetti ai lavori. L’indiscrezione lanciata dal giornalista turco Ekrem Konur vede il centrocampista inglese, considerato un flop al Manchester City, nel mirino di due giganti della Serie A: il Milan e la Juventus. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi già a gennaio o, con maggiore probabilità, nella sessione estiva. La storia del giocatore è complessa e solleva non pochi dubbi sulla sua effettiva utilità per i club italiani.

Arrivato al City nel 2022 per circa 50 milioni di euro dopo aver impressionato con il Leeds, Phillips non ha mai trovato spazio nel progetto di Pep Guardiola. La sua esperienza a Manchester è stata un vero e proprio fallimento, caratterizzata da soli 32 presenze e un misero gol in tre anni, nonostante abbia vinto sette trofei senza esserne mai un protagonista. Attualmente, il mediano è fuori gioco a causa di un’operazione al tendine d’Achille e non rientra più nei piani del tecnico spagnolo, tanto da essere stato escluso dalla lista Champions League.

Questa situazione ha spinto il Manchester City, che lo ha sotto contratto fino al 2028 e con un ingaggio oneroso di quasi 8 milioni di euro lordi, a cercare una via d’uscita. Il club inglese sarebbe disposto a cederlo in prestito gratuito con un riscatto fissato a una cifra contenuta. Un’opportunità che, a prima vista, potrebbe sembrare vantaggiosa per il Milan del direttore sportivo Igli Tare e per l’allenatore Massimiliano Allegri, che valutano ogni opzione per rinforzare la squadra.

Tuttavia, l’acquisto di Kalvin Phillips nasconde un rischio elevato. Il giocatore ha palesato limiti tecnici e fisici e sta rientrando da un infortunio serio. La sua capacità di adattarsi a un campionato diverso come la Serie A, dopo anni di insuccessi, è un’incognita notevole. Per un club ambizioso come il Milan, che punta a lottare per lo Scudetto sotto la guida di Allegri, inserire in rosa un giocatore che potrebbe non essere all’altezza delle aspettative sarebbe una mossa pericolosa.

La decisione finale spetta ai vertici del club rossonero, che dovranno soppesare attentamente i pro e i contro di questa operazione. L’idea di un acquisto a costo quasi zero è allettante, ma la storia recente di Phillips e il suo rendimento deludente impongono prudenza. Il Milan ha bisogno di giocatori pronti e in grado di fare la differenza, e non di scommesse rischiose. L’esperienza e la lungimiranza di Tare e Allegri saranno fondamentali per non incappare in un affare che, se non gestito con cautela, potrebbe rivelarsi controproducente.