Mercato Milan, Moncada attento osservatore in Francia: spunta l’indiscrezione che può cambiare i piani dei rossoneri. Gli aggiornamenti

Mercato Milan, Moncada continua ad osservare con attenzione il campionato francese: occhi su Kader Meite del Rennes

Il Milan prosegue la sua intensa attività di scouting in Francia, da sempre fucina di talenti per il club rossonero. Nelle ultime settimane, un emissario del Milan è stato in missione per osservare da vicino un giovanissimo attaccante che sta attirando l’attenzione: Kader Meïté dello Stade Rennais.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’interesse del Diavolo è concreto:

PAROLE – «Uno scout del Milan è stato in Francia nelle ultime settimane per monitorare il giovane attaccante Kader Meïté del Stade Rennais (nato nel 2007)».

Mercato Milan, investire sui giovani, la nuova strategia

L’attenzione verso un profilo così giovane, nato nel 2007, conferma la strategia del Milan di investire sui migliori prospetti europei per costruire il futuro della squadra, affiancandoli a elementi di esperienza come Modrić e i nomi caldi per l’attacco.

Meïté, nonostante la giovanissima età, è considerato un attaccante dal futuro assicurato, in grado di unire qualità tecnica e potenza fisica. Il suo pedigree francese è un ulteriore elemento di attrattiva per il Milan, che storicamente ha avuto successo con i talenti provenienti dalla Ligue 1.

Il monitoraggio da parte dello scouting rossonero è solo il primo passo, ma suggerisce che il nome di Kader Meïté è stato inserito con decisione nella lista dei potenziali obiettivi a lungo termine del Milan.