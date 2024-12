Mercato Milan, la Juve molla Tomori? C’è la conferma

Mercato Milan, Tomori piace alla Juventus ma i bianconeri potrebbero presto cambiare obiettivo: c’è la rivelazione

Il calciomercato di gennaio sta per cominciare. Diverse squadre sono pronte a ritoccare le rose per la seconda metà di stagione e anche il Milan si guarda intorno, sia in entrata che in uscita.

In particolare in difesa, dove uno dei pilastri della scorsa stagione potrebbe lasciare Milano. Fikayo Tomori infatti sta trovando poco spazio e non è più considerato intoccabile dal Milan. Su di lui c’è la Juventus, anche se l’interesse si è affievolito. Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Ceccarini infatti, i bianconeri puntano forte su Antonio Silva del Benfica.