Mercato Milan: la Juventus si tira fuori dalla corsa a Zaniolo? Pretese alte della Roma per il suo talento

Resta ancora incerto il futuro di Nicolò Zaniolo. L’esterno giallorosso, da tempo corteggiato dalla Juventus desiderosa di rinforzare il suo reparto offensivo dopo l’addio di Dybala, potrebbe tuttavia allontanarsi dalla Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zaniolo non sarebbe in cima ai pensieri dei bianconeri, ancora meno per gli almeno 50 milioni di euro che la Roma (poco propensa a cederlo) pretende per una sua cessione. Nelle passate settimane il giocatore era stato anche timidamente accostato al Milan.