Mercato Milan, Joe Gomez resta il primo nome per la difesa di Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sessione invernale di riparazione entra nel vivo e i rossoneri sono pronti a intervenire con decisione per puntellare il reparto arretrato. Le ultime indiscrezioni di mercato delineano una strategia precisa portata avanti da Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente albanese di grande carisma, noto per la sua capacità di scovare opportunità nei campionati più prestigiosi d’Europa. L’obiettivo primario è garantire a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro della fase difensiva, un innesto di spessore che possa offrire garanzie immediate.

Il rebus Axel Disasi: dubbi sulla condizione fisica

Nelle scorse ore, agli uffici di Via Aldo Rossi, è stato proposto il profilo di Axel Disasi, difensore centrale franco-congolese classe 1998 in forza al Chelsea. Nonostante le indubbie qualità fisiche dell’atleta, la dirigenza del Diavolo nutre forti perplessità. Il calciatore è infatti finito ai margini del progetto tecnico dei Blues e non calca un campo da calcio da diversi mesi.

Questa prolungata inattività preoccupa non poco Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che predilige giocatori pronti nell’immediato, specialmente in un momento cruciale della stagione. La tenuta atletica di Disasi rappresenta un’incognita che i rossoneri non sembrano intenzionati a correre, virando con decisione su obiettivi più collaudati.

Joe Gomez: il primo obiettivo di Igli Tare

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri del Milan resta quello di Joe Gomez. Il calciatore, difensore inglese del Liverpool versatile e rapido, capace di ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino, era già stato vicinissimo a vestire la maglia del Diavolo durante la scorsa estate.

La strategia di Igli Tare è chiara: rimbastire i contatti con i Reds per ottenere il giocatore con la formula del prestito secco per i prossimi sei mesi. Gomez rappresenterebbe il profilo ideale per l’idea di calcio di Allegri, garantendo affidabilità e conoscenza dei palcoscenici internazionali. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per cercare di sbloccare la trattativa e portare finalmente il centrale britannico a Milano, regalando ai tifosi del Diavolo il rinforzo tanto atteso per blindare la difesa.