Mercato Milan, Tare sfida l’Inter: c’è Gila nel mirino con l’ok di Allegri ma Lotito non fa sconti

Mercato Milan, Mario Gila è uno dei primissimi obiettivi per la difesa della prossima stagione: sfida all’Inter con l’ok di Allegri

Il mercato dei difensori si infiamma in vista dell’estate 2026, con un obiettivo che mette di fronte le due sponde del Naviglio. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, i riflettori sono puntati con decisione su Mario Gila. Il centrale spagnolo, diventato ormai una certezza assoluta nello scacchiere della Lazio, è finito nel mirino di Igli Tare, che sta portando il Milan a “rifarsi sotto” dopo i sondaggi già effettuati nella passata stagione.

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Mercato Milan, Gila e la strategia di Tare: 30 milioni per blindare la difesa di Allegri

L’operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice. La Lazio ha dimostrato con le cessioni invernali di Castellanos e Guendouzi di essere disposta a privarsi dei propri gioielli, ma solo di fronte a offerte ritenute congrue. Per strappare Gila a Maurizio Sarri, il Milan dovrà mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una valutazione rigida, dettata anche dal fatto che il 50% della futura rivendita spetta al Real Madrid.

Per Massimiliano Allegri, lo spagnolo rappresenterebbe l’innesto ideale per caratteristiche tecniche e atletiche, capace di completare un reparto che punta alla massima solidità per l’assalto allo Scudetto e per il ritorno da protagonisti in Champions League.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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