Mercato Milan, tutte le idee di Tare per la difesa tra gennaio e giugno. I nomi sul taccuino

Mercato Milan, dopo il no a Thiago Silva Igli Tare ha diverse idee tra gennaio e giugno per il reparto difensivo. Tutti i nomi

Il mercato invernale del Milan entra nel vivo con una missione chiara: regalare a Massimiliano Allegri un difensore duttile, capace di agire sia da centrale che da “braccetto”. Come riportato da Calciomercato.com, l’obiettivo è trovare un profilo più affidabile di De Winter, apparso incerto nella prima parte di stagione, ma senza intaccare il budget destinato ai grandi colpi estivi.

Mercato Milan, la strategia per la difesa: prestito o linea verde

La proprietà americana ha imposto paletti rigidi: per l’immediato si cerca solo un prestito con diritto di riscatto. Gli investimenti pesanti sono congelati in attesa degli introiti della prossima Champions League, con due sole eccezioni “prospettiche”: il colombiano Arizala (2005) e il montenegrino Kostić (2007).

Pista sfumata: Nonostante il carisma e il basso costo, Thiago Silva non è più un’opzione, essendosi accasato ufficialmente al Porto.

Obiettivi in Serie A: Gli scout monitorano Muharemovic e Idzes del Sassuolo, ma il club emiliano non intende privarsene a metà stagione se non per offerte irrinunciabili. Sul primo, inoltre, è forte il disturbo dell'Inter.

Occasioni dall’estero: Süle e Disasi

Guardando fuori dai confini nazionali, Calciomercato.com evidenzia due nomi caldi:

Niklas Süle (Borussia Dortmund): In scadenza a giugno, rappresenta l’usato sicuro, ma il suo ingaggio elevato frena l’entusiasmo di via Aldo Rossi. Axel Disasi (Chelsea): Il francese è fuori dal progetto di Maresca e i rapporti eccellenti tra Milan e Blues potrebbero favorire un prestito secco. Suggestione Arnau: Lo spagnolo del Girona è stato proposto per la sua duttilità, ma la clausola da 14 milioni blocca ogni trattativa.

Il colpo per l’estate 2026

Se a gennaio non si troverà l’occasione giusta, Allegri continuerà con la batteria attuale (Tomori, Gabbia, Pavlović, De Winter), rimandando l’investimento di spessore a luglio. Il nome in cima alla lista di Igli Tare resta Mario Gila: lo spagnolo della Lazio, portato in Italia proprio dal DS albanese, è il grande obiettivo per completare definitivamente il reparto.