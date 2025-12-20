Gila ancora nel mirino, è nella lista del Milan per la difesa: sfida all’Inter aperta. Le cifre non sono basse

Gila è nel mirino del Milan, c’è lui tra i nomi per rinforzare la difesa, le ultime sul difensore spagnolo classe 2000

Il calciomercato italiano si accende attorno a uno dei profili difensivi più interessanti dell’ultimo biennio in Serie A: Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo, baluardo della retroguardia della Lazio, è finito prepotentemente nel mirino delle due grandi potenze milanesi. Milan e Inter starebbero infatti monitorando con estrema attenzione le prestazioni del classe 2000, individuato come l’innesto ideale per garantire freschezza e solidità ai rispettivi reparti arretrati.

Il profilo: dalla “Fabrica” alla consacrazione romana

Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, Mario Gila si è imposto all’attenzione generale grazie a un mix di velocità, senso della posizione e una spiccata personalità nella costruzione della manovra. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, lo spagnolo ha vissuto un percorso di crescita esponenziale, diventando un punto fermo dei biancocelesti e attirando le attenzioni dei top club europei.

La strategia del Milan e l’inserimento dell’Inter

Il club rossonero, sempre attento ai giovani talenti con potenziale di crescita, vede in Gila il profilo perfetto per la difesa del futuro. Tuttavia, il Diavolo deve fare i conti con la concorrenza dei cugini nerazzurri. L’Inter, infatti, è alla ricerca di eredi affidabili per la propria linea a tre e considera lo spagnolo un elemento estremamente funzionale per il sistema di gioco di Simone Inzaghi, che già lo ha osservato con interesse durante l’evoluzione tecnica all’ombra del Colosseo.

Il nodo economico: la clausola Real Madrid

Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, la trattativa per portare Gila lontano da Formello si preannuncia complessa. Il presidente Claudio Lotito è noto per essere un osso duro in sede di negoziazione, ma in questo caso esiste un fattore determinante che complica ulteriormente l’affare: il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

Questa clausola obbliga la Lazio a puntare a un incasso elevato per non vedere svanire gran parte del profitto. Per questo motivo, la valutazione del cartellino non scende sotto i 30 milioni di euro. Una cifra importante che costringerà le milanesi a un’attenta riflessione economica prima di affondare il colpo decisivo.