Chivu in conferenza: «Un regalo a noi e al Milan. Approfittiamo del nuovo format»

Chivu ha tirato in ballo anche il Milan, questa la frase sulla partecipazione delle milanesi alla Supercoppa Italiana

Cristian Chivu nella conferenza stampa di presentazione di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana, ha rilasciato una dichiarazione in cui tira in ballo anche il Milan di Massimiliano Allegri.

LE PAROLE – «Probabilmente non meritiamo di stare qui ma approfittiamo del regalo del nuovo format. E’ stato fatto un regalo a noi e al Milan con questo mini torneo».

Il riferimento al nuovo format è chiaro, infatti con il vecchio stile della competizione, quello che è rimasto fino al 2022/2023, Milan e Inter non sarebbero stati presenti oggi. Dato che i rossoneri sono usciti sconfitti dalla finale di Coppa Italia con il Bologna e l’Inter si è piazzata al secondo posto in classifica dietro al Napoli.