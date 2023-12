Mercato Milan, nuova idea per la difesa! Si può fare in prestito: in questo caso diventerebbe l’obiettivo principale

Spunta un nuovo nome in casa Milan per rinforzare la difesa in vista della sessione di mercato di gennaio ormai alle porte. I dirigenti rossoneri guardano nella rosa del PSG.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Diavolo avrebbe messo nel mirino Mukiele, difensore francese di proprietà appunto del club parigino. L’operazione è possibile se il PSG dovesse aprire al prestito.