Mercato Milan, offensiva di Tare per Hugo Souza respinta. Le ultime su Maignan. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro della porta dei rossoneri è diventato uno dei temi caldi sul tavolo di Igli Tare, il nuovo DS del Milan arrivato per dare una svolta strategica alle trattative del club. Sebbene la speranza della dirigenza sia quella di blindare Mike Maignan, portiere francese di caratura mondiale e pilastro della difesa, la situazione relativa al suo contratto in scadenza resta estremamente nebulosa. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’attuale orientamento suggerisce che l’estremo difensore possa lasciare il Diavolo a fine stagione, spingendo la società a cercare eredi all’altezza.

Hugo Souza: il muro del Corinthians alla proposta di Tare

Nella lista dei profili monitorati con estrema attenzione dai meneghini spicca il nome di Hugo Souza. Il portiere del Corinthians, classe 1999 dotato di una struttura fisica imponente e grandi riflessi, è diventato l’obiettivo principale per non farsi trovare impreparati in caso di addio di Maignan. Tuttavia, la trattativa si preannuncia in salita.

Igli Tare ha già presentato una proposta scritta al club brasiliano, ma l’offerta è stata respinta. Il Corinthians valuta il cartellino del giocatore sensibilmente più dei circa 26 anni di valore stimati e non intende privarsene facilmente, dato il contratto blindato fino al 2028. Oltre alla distanza economica, esiste un ostacolo psicologico: Hugo Souza desidera restare in Brasile fino al Mondiale per garantirsi la convocazione, rimandando un’avventura in Europa solo a un momento successivo.

Le strategie di Massimiliano Allegri e il destino dei pali

Per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per la sua capacità di costruire squadre partendo da una difesa impenetrabile, avere certezze tra i pali è fondamentale. Il tecnico livornese stima molto Maignan, ma è consapevole che senza un rinnovo imminente, il rischio di perderlo a parametro zero o di doverlo cedere per fare cassa è reale.

Ad oggi, non ci sono stati passi avanti concreti per il prolungamento del francese, e il silenzio tra le parti alimenta le voci di un imminente ribaltone. Igli Tare continuerà a sondare il mercato sudamericano ed europeo per garantire ai rossoneriun numero uno affidabile, capace di reggere l’eredità di un top player assoluto.