Mercato Milan, i regali di Natale per Allegri tra botti in attacco e nuovi muri difensivi. Segui le ultimissime

Il Natale in casa Milan non è solo un momento di festa, ma l’occasione perfetta per accelerare le operazioni di calciomercato invernale. Sotto l’albero di Milanello, la dirigenza ha deciso di depositare rinforzi di peso per blindare la rincorsa scudetto. Secondo quanto riportato in apertura centrale dal quotidiano QS, il nuovo corso tecnico sta prendendo forma con decisioni rapide e mirate, volte a soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore livornese tornato alla guida del Diavolo per riportare solidità e vittorie.

Rivoluzione in attacco: arriva Füllkrug, addio a Origi

La notizia principale riguarda il reparto avanzato dei rossoneri, che cambia pelle in tempi record. Niclas Füllkrug, il “Panzer” della nazionale tedesca celebre per la sua debordante forza fisica, ha già completato le visite mediche. L’attaccante arriva dal West Ham con la formula del prestito con riscatto fissato a 5 milioni di euro. Grazie a una deroga speciale della FIGC, il nuovo numero nove del Diavolo sarà già a disposizione per la trasferta di Cagliari il prossimo 2 gennaio.

Parallelamente, si conclude l’avventura di Divock Origi, la punta belga ex Liverpool protagonista di stagioni altalenanti, che ha firmato la risoluzione consensuale del contratto. Questa mossa permette ai meneghini di risparmiare circa 3 milioni di euro sul monte ingaggi, garantendo ossigeno finanziario al Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese esperto in trattative internazionali, per i prossimi colpi in entrata.

Difesa e Prospettiva: il piano di Igli Tare

Oltre al presente, il Milan guarda al futuro. Igli Tare è infatti in chiusura per Andrej Kostic, il gioiello classe 2007 del Partizan Belgrado, considerato uno dei migliori talenti dell’est Europa. L’operazione da 5 milioni di euro ha una valenza strategica doppia: oltre alle qualità del ragazzo, serve a consolidare i rapporti con l’agente di Dusan Vlahovic.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, Allegri ha chiesto un “muro” d’esperienza. Sebbene i nomi di Milan Skriniar, il difensore slovacco ex Inter oggi al PSG, e di Federico Gatti, il roccioso centrale della Juventus, restino opzioni complicate per costi e formule, restano vive le piste che portano a Eric Dier, l’esperto jolly difensivo inglese del Bayern Monaco (attualmente al Monaco), e Axel Disasi, il potente centrale francese in forza al Chelsea. Entrambi sono profili “low risk” che potrebbero completare la rosa della società meneghina in vista della seconda parte di stagione