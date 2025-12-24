Mercato Milan, i doni per Allegri: Il Natale rossonero tra gol tedeschi e risoluzioni

Mercato Milan, Fullkrug arriva e Origi saluta: Natale rossonero con in testa i regali per Massimiliano Allegri

Il Natale del Milan si tinge di pragmatismo e visione futura. Mentre la squadra si prepara agli ultimi impegni dell’anno, la dirigenza ha rotto gli indugi per consegnare a Massimiliano Allegri i rinforzi necessari a blindare la rincorsa scudetto. Come titolato in apertura centrale dal quotidiano QS, il club ha iniziato a distribuire i suoi “doni”, partendo da un attacco che cambia pelle.

Mercato Milan, Fullkrug entra, Origi saluta: i dettagli

La staffetta nel reparto avanzato è ormai definita:

Niclas Füllkrug: Il “Panzer” tedesco ha completato le visite mediche e si è già messo a disposizione di Allegri. Arriva in prestito dal West Ham (riscatto fissato a 5 milioni ) e, grazie alla deroga speciale della FIGC, sarà arruolabile già per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio.

Il “Panzer” tedesco ha completato le visite mediche e si è già messo a disposizione di Allegri. Arriva in prestito dal West Ham (riscatto fissato a ) e, grazie alla deroga speciale della FIGC, sarà arruolabile già per la trasferta di del 2 gennaio. Divock Origi: L’avventura del belga ai margini del progetto è giunta al capolinea. La risoluzione consensuale del contratto permette al Milan di risparmiare circa 3 milioni di euro sul bilancio corrente, liberando risorse preziose per le prossime mosse.

Obiettivo Kostic e il “Muro” in difesa

Non solo presente, ma anche futuro. Igli Tare è in chiusura per Andrej Kostic, gioiello del 2007 del Partizan Belgrado. L’operazione da 5 milioni di euro è vista come un investimento strategico, anche per i legami con l’agente di Vlahovic.

Nel frattempo, il mirino si sposta sulla difesa. Allegri ha chiesto un innesto esperto: sebbene le piste Skriniar e Gatti restino complesse per i costi e la formula del prestito, il nome di Eric Dier del Monaco e quello di Axel Disasi (Chelsea) rimangono sul taccuino come possibili opportunità “low risk” per completare la rosa.