Mercato Milan, Tare all’assalto di Goretzka: il progetto dei rossoneri e l’intreccio con Modric e Fullkrug

Mercato Milan, resiste la candidatura a zero di Leon Goretzka per la prossima estate: ulteriori contatti negli ultimi giorni

Il mercato invernale si è chiuso con un clamoroso retroscena che scuote l’asse Londra-Monaco-Milano. Leon Goretzka, che proprio oggi festeggia il suo 31° compleanno, ha respinto con un secco “No grazie” l’assalto last-minute dell’Arsenal. I Gunners avevano contattato i suoi agenti lunedì scorso per portarlo subito in Premier League, ma il centrocampista tedesco ha scelto la coerenza: resterà al Bayern Monaco fino a giugno per chiudere in bellezza un’epopea durata 8 anni.

Mercato Milan, il piano di Leon Goretzka: sddio ufficiale e priorità Mondiale

L’addio è ormai una certezza certificata dal club bavarese: il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 non sarà rinnovato.

Restare per Nagelsmann: La scelta di non cambiare aria a metà stagione è dettata dal Mondiale 2026 . Goretzka non vuole rischiare la continuità e il posto nei radar del CT Julian Nagelsmann proprio alla vigilia della rassegna iridata.

Nuovi Orizzonti: Dopo aver vinto tutto in Germania, Leon vuole mettersi alla prova in una nuova top lega europea. Se la Premier resta una priorità, il progetto rossonero ha argomenti pesanti da mettere sul tavolo.

Perché il Milan punta tutto su di lui

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan è in prima fila per assicurarsi il tedesco a parametro zero. L’obiettivo è chiaro: aumentare la qualità e la fisicità del centrocampo, indipendentemente dal futuro di Luka Modric.

I numeri di Opta: Goretzka non è solo muscoli. In questa stagione vanta una precisione nei passaggi del 92,8% (tra i migliori tre della Bundesliga) ed è primo per assist secondari (6), ovvero il passaggio chiave che innesca l’assistman.

L'identikit perfetto: Con i suoi 189 cm e un vizio del gol mai sopito (6 reti e 7 assist in stagione), rappresenta l'uomo d'ordine e d'aggressione ideale per lo scacchiere di Allegri.

Ostacoli: ingaggio e commissioni

L’operazione resta complessa per i costi accessori. Il Milan sta parlando con l’agenzia Roof (la stessa di Füllkrug), ma le richieste sono alte: