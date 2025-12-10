Mercato Milan, da Gimenez in uscita a un possibile scambio con il Napoli. Ultime. Segui gli aggiornamenti

Le mosse di mercato del Milan in vista della prossima sessione invernale (o estiva, a seconda del contesto) sono già al centro delle discussioni e delle analisi degli esperti. In particolare, il reparto offensivo del Diavolo è quello che necessita di ritocchi, ma la situazione appare legata a un incastro cruciale in uscita.

A fare il punto sulla situazione è stato Gianluca Di Marzio, l’autorevole esperto di mercato di SkySport. Il giornalista ha chiarito che l’intenzione dei rossoneri di acquistare un nuovo attaccante è concreta, ma tale arrivo è strettamente subordinato alla cessione di Santiago Gimenez, l’attaccante messicano attualmente in rosa.

La Chiave è Santiago Gimenez

“Il Milan vuole comprare un attaccante, ma dipende dall’uscita di Santiago Gimenez,” ha affermato Di Marzio. “C’è da capire la volontà dei rossoneri, se rimarranno così o forzeranno l’uscita del messicano.”

Questa dichiarazione sottolinea un dilemma tattico e finanziario per il club: la necessità di liberare spazio in rosa e, presumibilmente, un budget da reinvestire. Il futuro dell’attacco milanista, quindi, è appeso alla decisione che la dirigenza prenderà sul destino di Gimenez.

Lucca Nel Mirino: L’Alternativa Italiana

Parallelamente a questa manovra in uscita, il panorama dei possibili acquisti vede emergere un nome italiano di grande interesse. Lorenzo Lucca, il centravanti possente noto per la sua stazza e la capacità di finalizzazione, è un profilo che piace a diverse big.

“Lorenzo Lucca potrebbe essere uomo da Milan o da Roma in questo mercato,” ha aggiunto l’esperto. La candidatura di Lucca rappresenta una potenziale alternativa di prospettiva e solidità per la Serie A, un giocatore che potrebbe affiancare o sostituire le attuali prime punte.

Tare e Allegri: L’Equazione Perfetta per l’Attacco

Queste dinamiche di mercato sono osservate attentamente dalla nuova struttura tecnica del club. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, uomo noto per la sua abilità nello scouting e nel concludere affari in entrata, avrà il compito di bilanciare le necessità economiche con quelle tecniche. La decisione su Gimenez e la scelta dell’eventuale sostituto (come Lucca) passeranno inevitabilmente dal suo tavolo.

Tutto questo si inserisce nel contesto della visione tattica di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano ritornato alla guida del Milan. Allegri, con la sua nota pragmaticità, è alla ricerca di un attaccante funzionale al suo modulo e capace di garantire un certo numero di gol. Il DS Tare dovrà assicurare al suo allenatore un reparto offensivo completo e competitivo per affrontare gli obiettivi ambiziosi del Diavolo.