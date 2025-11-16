Mercato Milan, Gila resta uno dei nomi principali per gennaio! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Nonostante l’imminente formalizzazione del prolungamento contrattuale di Fikayo Tomori, il Milan continua a guardare con attenzione al prossimo calciomercato invernale per consolidare ulteriormente il reparto difensivo. L’intenzione della società è quella di aggiungere qualità e alternative alla retroguardia guidata da Massimiliano Allegri, il competente tecnico toscano che ha restituito stabilità alla fase difensiva.

Il DS Igli Tare, il nuovo e attivo Direttore Sportivo dei rossoneri, sta vagliando profili giovani ma già di spessore, in linea con una strategia che mira a stravolgere le gerarchie interne e ad aumentare la competitività della rosa. L’attuale trio difensivo composto da Pavlovic, Gabbia e Tomori sta garantendo affidabilità, ma il Diavolo ha bisogno di una rosa più profonda per affrontare la seconda parte della stagione su più fronti.

Tuttosport conferma l’interesse: l’obiettivo è lo spagnolo Mario Gila

A confermare l’ambizione del Milan di assicurarsi un difensore di prospettiva è stato il quotidiano Tuttosport. Nello specifico, si fa sempre più concreto il nome di Mario Gila, il giovane difensore centrale spagnolo attualmente in forza alla Lazio (o a un club di simile levatura e potenziale).

Gila rappresenta il profilo ideale cercato da Tare: è un giocatore che unisce fisicità a una notevole qualità tecnica in fase di impostazione, dote fondamentale negli schemi di un allenatore come Allegri, che chiede ai suoi centrali di saper avviare la manovra. La sua giovane età (classe 2000 o giù di lì) e il suo potenziale di crescita lo rendono un investimento strategico a lungo termine per i rossoneri.

L’arrivo di Mario Gila non andrebbe semplicemente a sistemare numericamente la retroguardia, ma creerebbe una sana competizione interna con Tomori e gli altri centrali. Questo innalzamento del livello è esattamente ciò che il DS Tare e Allegri desiderano per mantenere alta la concentrazione e le performance del Milan nella corsa per il vertice. L’operazione per portare il difensore spagnolo a Milanello si preannuncia come uno dei focus principali del mercato di gennaio del club.