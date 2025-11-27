Mercato Milan, a gennaio si cerca il centravanti: ecco i nomi! Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

I telefoni di Casa Milan hanno ripreso a squillare con insistenza. La dirigenza rossonera, guidata dal DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese sempre attento alle opportunità, ha ricevuto nelle ultime ore proposte interessanti per il reparto offensivo, una zona del campo che necessita di nuove energie e alternative tattiche per soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri. A svelare i retroscena di questi movimenti sottotraccia è l’esperto Alessandro Jacobone, che ha fatto il punto sui profili offerti al club di via Aldo Rossi dagli intermediari.

Dovbyk in Pole Position: Il Numero 9 Fisico per Allegri

Il nome più caldo e nuovamente finito sul tavolo dei dirigenti è quello di Artem Dovbyk, il centravanti ucraino noto per la sua fisicità e potenza. Gli agenti del giocatore sono scesi decisamente in campo, cercando una nuova sistemazione che possa garantire al loro assistito il salto di qualità definitivo.

Secondo quanto riferito dalla fonte, Dovbyk è stato riproposto al Milan proprio nella giornata di ieri, nel tentativo di riaprire un canale di dialogo in vista di gennaio. Il Diavolo non è l’unico interlocutore avvisato: anche il Sunderlandsarebbe stato contattato, segno che il futuro dell’attaccante potrebbe essere in Serie A o in Inghilterra. Si tratta di un numero 9 classico, il cui profilo potente si sposerebbe bene con le richieste tattiche di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese a caccia di un punto di riferimento avanzato.

Füllkrug Seconda Scelta: L’Esperienza dell’Ariete d’Area

Le manovre degli agenti, però, non si fermano qui. Jacobone sottolinea come sia da tenere in forte considerazione anche il nome di Niclas Füllkrug, l’attaccante tedesco già accostato ai rossoneri in diverse occasioni. Anche l’ex Borussia Dortmund è stato riproposto in queste ore alla dirigenza milanista.

Al momento, le gerarchie nella testa della società sembrano chiare: Füllkrug rappresenta una seconda scelta rispetto ad altri obiettivi primari o allo stesso Dovbyk. Nonostante ciò, la sua esperienza internazionale e le sue caratteristiche da ariete d’area di rigore lo mantengono nella lista dei papabili.

I giorni a venire saranno decisivi per capire se il Milan di Igli Tare deciderà di affondare il colpo su uno di questi due “cavalli di ritorno” proposti dal mercato per dare ad Allegri le alternative offensive richieste.