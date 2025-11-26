Mercato Milan, casting per l’attacco: agenti al lavoro, proposti a Tare due profili internazionali a sorpresa

Mercato Milan, gli intermediari offrono due soluzioni per l’attacco a Tare: un profilo piace anche in Inghilterra, l’altro è un’alternativa d’esperienza già sondata in passato

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e i telefoni di Casa Milan iniziano a squillare con insistenza. La dirigenza rossonera, sempre attenta alle opportunità per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ha ricevuto nelle ultime ore proposte interessanti per il reparto offensivo, zona del campo che necessita di nuove energie e alternative tattiche. A svelare i retroscena di questi movimenti sottotraccia è Alessandro Jacobone, che ha fatto il punto della situazione sui profili offerti al club di via Aldo Rossi dagli intermediari.

Il nome più caldo finito nuovamente sul tavolo di Furlani e Moncada è quello di Artem Dovbyk. Gli agenti del centravanti ucraino sono scesi decisamente in campo per muovere il loro assistito, cercando una nuova sistemazione che possa garantirgli il salto di qualità definitivo. Secondo quanto riferito dalla fonte, il giocatore è stato riproposto al Milan proprio nella giornata di ieri, nel tentativo di riaprire un canale di dialogo. I rossoneri, però, non sono gli unici interlocutori avvisati dall’entourage: anche il Sunderland sarebbe stato contattato, segno che il futuro dell’attaccante potrebbe essere in Serie A o in Inghilterra. Si tratta di un profilo fisico e potente, un numero 9 classico che potrebbe sposarsi bene con le richieste del tecnico livornese.

Mercato Milan, Fullkug alternativa a Dovbyk

Tuttavia, le manovre degli agenti non si fermano qui. Jacobone sottolinea come sia da tenere in forte considerazione anche il nome di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, già accostato al Diavolo in diverse occasioni, è stato riproposto anche lui in queste ore alla dirigenza milanista. Al momento, però, le gerarchie nella testa della società sembrano chiare: l’ex Borussia Dortmund rappresenta una seconda scelta rispetto ad altri obiettivi primari o allo stesso ucraino. Nonostante ciò, la sua esperienza internazionale e le sue caratteristiche da ariete d’area di rigore lo mantengono nella lista dei papabili, specialmente se le piste principali dovessero complicarsi. I giorni a venire saranno decisivi per capire se il Milan deciderà di affondare il colpo su uno di questi due “cavalli di ritorno” proposti dal mercato.