Connect with us

Calciomercato News

Mercato Milan, casting per l'attacco: agenti al lavoro, proposti a Tare due profili internazionali a sorpresa

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Thiago Silva e la clamorosa ipotesi di ritorno a gennaio: il brasiliano si offre ma c'è distanza sulla durata del contratto

Calciomercato News

Maignan Inter, arriva la smentita secca di Fabrizio Romano: nessuna trattativa in corso con i nerazzurri, i tifosi del Milan possono respirare

Calciomercato News

Mercato Milan, Santiago Gimenez tra infortunio e possibile addio: spunta l'ipotesi clamorosa di uno scambio a gennaio

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Alex Jimenez convince il Bournemouth: pronto il piano per il riscatto a titolo definitivo e le cifre dell'affare

Calciomercato

Mercato Milan, casting per l’attacco: agenti al lavoro, proposti a Tare due profili internazionali a sorpresa

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

Tare

Mercato Milan, gli intermediari offrono due soluzioni per l’attacco a Tare: un profilo piace anche in Inghilterra, l’altro è un’alternativa d’esperienza già sondata in passato

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e i telefoni di Casa Milan iniziano a squillare con insistenza. La dirigenza rossonera, sempre attenta alle opportunità per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ha ricevuto nelle ultime ore proposte interessanti per il reparto offensivo, zona del campo che necessita di nuove energie e alternative tattiche. A svelare i retroscena di questi movimenti sottotraccia è Alessandro Jacobone, che ha fatto il punto della situazione sui profili offerti al club di via Aldo Rossi dagli intermediari.

Il nome più caldo finito nuovamente sul tavolo di Furlani e Moncada è quello di Artem Dovbyk. Gli agenti del centravanti ucraino sono scesi decisamente in campo per muovere il loro assistito, cercando una nuova sistemazione che possa garantirgli il salto di qualità definitivo. Secondo quanto riferito dalla fonte, il giocatore è stato riproposto al Milan proprio nella giornata di ieri, nel tentativo di riaprire un canale di dialogo. I rossoneri, però, non sono gli unici interlocutori avvisati dall’entourage: anche il Sunderland sarebbe stato contattato, segno che il futuro dell’attaccante potrebbe essere in Serie A o in Inghilterra. Si tratta di un profilo fisico e potente, un numero 9 classico che potrebbe sposarsi bene con le richieste del tecnico livornese.

Mercato Milan, Fullkug alternativa a Dovbyk

Tuttavia, le manovre degli agenti non si fermano qui. Jacobone sottolinea come sia da tenere in forte considerazione anche il nome di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, già accostato al Diavolo in diverse occasioni, è stato riproposto anche lui in queste ore alla dirigenza milanista. Al momento, però, le gerarchie nella testa della società sembrano chiare: l’ex Borussia Dortmund rappresenta una seconda scelta rispetto ad altri obiettivi primari o allo stesso ucraino. Nonostante ciò, la sua esperienza internazionale e le sue caratteristiche da ariete d’area di rigore lo mantengono nella lista dei papabili, specialmente se le piste principali dovessero complicarsi. I giorni a venire saranno decisivi per capire se il Milan deciderà di affondare il colpo su uno di questi due “cavalli di ritorno” proposti dal mercato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.