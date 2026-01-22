Mercato Milan, resta viva la suggestione Gatti per la difesa di Allegri. Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo in vista della chiusura del 2 febbraio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri starebbero monitorando con estrema attenzione il profilo di Federico Gatti, difensore centrale di grande forza fisica e temperamento attualmente in forza alla Juventus. Il calciatore, noto per la sua scalata dalle categorie inferiori fino alla Nazionale, è un profilo che non è mai uscito dai radar del Diavolo.

La strategia di Igli Tare e il fattore Allegri

A guidare le operazioni di mercato del club di Via Aldo Rossi troviamo oggi Igli Tare, l’esperto nuovo Direttore Sportivo del Milan, rinomato per la sua capacità di scovare talenti e gestire trattative complesse. Poco prima della sfida di campionato contro il Lecce, Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, mantenendo un profilo basso ma lasciando le porte aperte a possibili innesti.

“Se cerchiamo un difensore? Inutile ripetermi. Saremo vigili: se ci sarà un’occasione che potrà aiutarci concretamente, ci faremo trovare pronti, altrimenti la rosa attuale ci dà garanzie”, ha dichiarato il dirigente albanese.

Dall’altra parte, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri — tecnico livornese plurititolato e grande conoscitore della fase difensiva — accoglierebbe di buon grado un rinforzo di spessore. Allegri, che ha già allenato Gattia Torino, sa bene quanto il centrale possa integrarsi nel suo sistema di gioco basato sulla solidità e sul posizionamento.

Le condizioni per l’affare Gatti

L’operazione resta difficile ma non impossibile. Affinché il Diavolo possa affondare il colpo, devono incastrarsi diversi fattori economici, legati soprattutto alla formula del trasferimento. La Juventus non sembra intenzionata a fare sconti, ma i rossoneri potrebbero tentare la carta del prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni.

In questo scenario, la figura di Igli Tare sarà fondamentale per mediare tra le richieste bianconere e le necessità di bilancio della società milanese. Sebbene la difesa guidata da Massimiliano Allegri stia offrendo buone prestazioni, l’innesto di un elemento grintoso come Federico Gatti darebbe quel tocco di fisicità necessario per la volata finale in campionato ed Europa.