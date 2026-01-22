Loftus-Cheek Aston Villa, gli inglesi forti sul centrocampista del Milan per riportarlo in Premier! I rossoneri fanno muro e lavorano per il rinnovo: la situazione

Loftus-Cheek Aston Villa, il centrocampista la bivio: gli inglesi vogliono riportarlo in Premier, il Milan tratta il rinnovo. La situazione

L’Aston Villa guarda con attenzione in casa Milan e avrebbe messo nel mirino Ruben Loftus-Cheek come possibile rinforzo per questa finestra invernale di mercato. A fare il punto sulla trattativa è Tuttosport, che racconta però di un vero e proprio muro eretto dal club rossonero.

Il club inglese è alla ricerca di soluzioni a centrocampo dopo il grave infortunio di Boubacar Kamara, che rischia di compromettere l’intera stagione del centrocampista francese. In questo scenario, il profilo di Loftus-Cheek, per caratteristiche fisiche, duttilità e conoscenza della Premier League, è stato individuato come uno dei nomi più adatti per rinforzare la rosa di Unai Emery.

Il ruolo chiave di Loftus-Cheek nel Milan di Allegri

Secondo Tuttosport, Loftus-Cheek è diventato un vero e proprio jolly tattico nel Milan di Massimiliano Allegri. Il centrocampista inglese è stato utilizzato come mezzala, esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 – come nel secondo tempo contro il Torino – e persino come centravanti adattato durante l’emergenza offensiva che ha costretto il tecnico livornese a soluzioni alternative.

Questa versatilità rappresenta uno dei motivi principali per cui il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene a gennaio. La cosiddetta “rosa corta”, impostata in estate, vede proprio il centrocampo come reparto numericamente più completo, ma perdere un elemento con le caratteristiche di Loftus-Cheek obbligherebbe il club a intervenire sul mercato con un profilo che dovrebbe adattarsi in tempi rapidi alle richieste di Allegri.

La volontà del giocatore e il discorso rinnovo

Un altro fattore decisivo riguarda la volontà del calciatore. Loftus-Cheek punta a giocare il Mondiale e sa che la continuità è fondamentale, ma allo stesso tempo non appare attratto dall’idea di lasciare il Milan. Come riportato da Tuttosport, il suo entourage ha già avviato i primi contatti con la dirigenza rossonera per un possibile rinnovo di contratto.

A Milano il centrocampista inglese sta bene, ha un buon feeling con Allegri e si sente centrale nel progetto tecnico. Per questo motivo, una sua partenza sarebbe presa in considerazione solo davanti a un’offerta economica molto importante, sia per il giocatore sia per il cartellino.

Mercato Milan: situazione stabile, ma radar accesi

In casa Milan, intanto, le acque restano calme anche sul fronte entrate. Igli Tare, nel pre partita di Milan-Lecce, ha ribadito che non sono previsti innesti in difesa, pur mantenendo i radar accesi negli ultimi giorni di mercato, quando potrebbero presentarsi occasioni interessanti.

La sensazione, però, è chiara: Loftus-Cheek rappresenta un tassello troppo importante per l’equilibrio della squadra e difficilmente il Milan aprirà a una sua cessione. L’Aston Villa osserva, ma per ora il muro rossonero sembra destinato a reggere.

