Mercato Milan, l’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek ma Tare tratta il rinnovo. La situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato dei rossoneri entra nel vivo con un intreccio internazionale che vede protagonista il centrocampo. Secondo quanto riportato dal giornalista John Percy del Telegraph, l’Aston Villa avrebbe effettuato un sondaggio ufficiale per sondare le condizioni di una possibile uscita di Ruben Loftus-Cheek. Il club inglese, alla ricerca di muscoli e qualità per sopperire al grave infortunio di Boubacar Kamara — talentuoso mediano francese fondamentale per gli equilibri di Unai Emery — ha individuato nel numero 8 milanista il rinforzo ideale per la Premier League.

Il muro del Diavolo: le mosse di Igli Tare

Nonostante l’interesse proveniente dall’Inghilterra, la posizione della società di via Aldo Rossi appare piuttosto chiara. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare — dirigente albanese carismatico e abilissimo negoziatore, arrivato a Milano per blindare i pezzi pregiati e scovare gemme internazionali — avrebbe già avviato i contatti con l’entourage dell’ex Chelsea per discutere un potenziale rinnovo contrattuale. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese moderno e dominante fisicamente, capace di strappi palla al piede che spaccano le difese avversarie, è considerato un pilastro del nuovo progetto tecnico.

La centralità di Loftus-Cheek nel Milan di Allegri

Dietro la volontà di trattenere il calciatore c’è anche il parere autorevole di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, maestro della gestione tattica e noto per la sua capacità di esaltare i centrocampisti fisici e d’inserimento, vede in Ruben l’elemento perfetto per equilibrare la mediana dei rossoneri. Allegri ha spesso sottolineato l’importanza di avere giocatori strutturati in grado di garantire sia la fase d’interdizione che quella offensiva, e Loftus-Cheek incarna perfettamente questo identikit.

Futuro in bilico: rinnovo o cessione?

Sebbene i primi dialoghi per il prolungamento del contratto siano iniziati da pochi giorni, non è stata ancora presa una decisione definitiva. Il Diavolo non ha fretta di vendere, specialmente ora che il nuovo assetto societario guidato da Tare e Allegri punta a una stabilità tecnica duratura. Tuttavia, la pressione della Premier League e le disponibilità economiche dei club britannici impongono ai meneghini la massima attenzione. I tifosi della squadra rossonera attendono sviluppi, con la speranza che il “Gigante Inglese” possa continuare a correre e lottare sul prato di San Siro ancora per molti anni.