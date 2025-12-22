Mercato Milan, dopo Fullkrug caccia al difensore! Allegri vuole Gatti, due le alternative al centrale della Juve

Mercato Milan, dopo l’arrivo di Fullkrug i rossoneri sono a caccia di un difensore centrale: Gatti il preferito di Allegri, due le alternative

Chiuso il capitolo attacco con lo sbarco a Malpensa di Niclas Füllkrug, il Milan sposta ora tutta l’attenzione sul reparto arretrato. Durante Sky Calciomercato – L’Originale, Gianluca Di Marzio ha tracciato l’identikit del rinforzo cercato da Igli Tare: un profilo esperto, possibilmente in prestito, capace di dare solidità immediata alla retroguardia di Allegri.

Mercato Milan, i nomi sul tavolo: Skriniar, Dier e la “carta” Gatti

La ricerca del difensore non è semplice, poiché il Milan punta a operazioni a basso impatto economico immediato:

Milan Skriniar: Il grande ex interista è oggi il capitano del Fenerbahçe . Sebbene piaccia molto per carisma ed esperienza in Serie A, il club turco difficilmente si priverà del suo leader a metà stagione, rendendo la pista in salita.

Il grande ex interista è oggi il capitano del . Sebbene piaccia molto per carisma ed esperienza in Serie A, il club turco difficilmente si priverà del suo leader a metà stagione, rendendo la pista in salita. Eric Dier: Attualmente al Monaco dopo l’esperienza al Bayern, l’inglese è un profilo duttile che può agire anche da mediano. Tuttavia, rientra da un infortunio e la sua condizione atletica va valutata con estrema attenzione prima di un affondo.

Attualmente al dopo l’esperienza al Bayern, l’inglese è un profilo duttile che può agire anche da mediano. Tuttavia, rientra da un infortunio e la sua condizione atletica va valutata con estrema attenzione prima di un affondo. Federico Gatti: È la vera suggestione delle ultime ore. Di Marzio sottolinea il legame fortissimo tra il difensore e Massimiliano Allegri. Gatti sta rientrando da un infortunio e, se dovesse accorgersi di aver perso spazio nelle gerarchie della Juventus, il Milan potrebbe inserirsi. Tutto dipenderà dalla volontà dei bianconeri di rinforzare una diretta concorrente.

La strategia: prestito e occasione

Il Milan non ha fretta, ma la necessità di un innesto è reale. L’obiettivo è un prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe di tamponare l’emergenza senza precludere futuri investimenti estivi. Oltre ai nomi citati, resta sullo sfondo anche Joe Gomez del Liverpool, già monitorato in estate.