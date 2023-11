Mercato Milan, futuro segnato per due rossoneri: partiranno a gennaio

Mercato Milan, futuro ormai segnato per due rossoneri: partiranno nel corso della prossima sessione di gennaio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla prima parte di stagione di Pellegrino e Romero. Entrambi non hanno raccolto minutaggio a sufficienza (il difensore, poi, si è anche infortunato).

Per questo motivo non è da escludere un possibile prestito nel mercato di gennaio per permettere a entrambi di ritrovare continuità prima di tornare nuovamente alla base. Una soluzione che sta prendendo sempre più piede in casa Milan.