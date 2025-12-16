Mercato Milan, non solo Fullkrug? Suggestione Zirkzee viva ma c’è un grosso ostacolo da superare

Mercato Milan, Fullkrug è vicinissimo al club rossonero ma resta viva anche la suggestione Zirkzee nonostante l’ostacolo del prezzo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette in risalto le mosse offensive del Milan per il mercato di gennaio, rese urgenti dal potenziale lungo stop di Santiago Gimenez (che potrebbe operarsi alla caviglia).

Il nome più caldo resta quello di Niclas Füllkrug, centravanti 32enne del West Ham, con il Milan che sta trattando un prestito. Tuttavia, la Gazzetta titola con una nota di cautela:

PAROLE – «Füllkrug aspetta il Diavolo, ma non fa gol da aprile…»

Il tedesco, infatti, non ha ancora segnato in questa stagione al West Ham, rendendo la dirigenza di via Aldo Rossi non del tutto convinta della sua immediatezza come soluzione.

Mercato Milan, l’alternativa a Fullkrug è Zirkzee

Per questo motivo, il Milan sta valutando con interesse anche altri profili per l’attacco, come l’olandese Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United.

PAROLE – «Zirkzee pista che stuzzica»

L’attaccante olandese, desideroso di lasciare i Red Devils, è un profilo più giovane e intrigante. Rispetto a Füllkrug, però, la trattativa è tutt’altro che in discesa a causa delle rigide condizioni poste dal Manchester United:

Formula: Il club inglese è disposto a cederlo in prestito solo se nell’affare viene inserito un obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

La cifra elevata rappresenta un ostacolo significativo per il Milan, che preferirebbe una soluzione meno vincolante come il prestito secco offerto per Füllkrug. Il Diavolo è dunque diviso tra l’urgenza di un rinforzo e la ricerca di un profilo di maggiore prospettiva.