Fullkrug e l’ok di Allegri: ecco perchè il tecnico livornese ha approvato l’arrivo del centravanti del West Ham

Il Milan è costretto a rivedere i piani per il reparto offensivo a causa della delicata situazione clinica di Santiago Gimenez. Il problema alla caviglia del messicano persiste e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non è esclusa l’ipotesi di un intervento chirurgico, che comporterebbe uno stop di diversi mesi.

La prospettiva di una lunga assenza del numero 7 ha spinto la dirigenza rossonera a tornare sul mercato di gennaio per assicurarsi un nuovo centravanti.

Nelle ultime ore, il Direttore Sportivo Igli Tare ha deciso di imprimere un’accelerazione decisiva per Niclas Füllkrug, attaccante 32enne in forza al West Ham.

Formula: Il Milan è al lavoro per definire l’operazione sulla base di un prestito e, in via Aldo Rossi, c’è fiducia che si possa arrivare rapidamente alla fumata bianca.

Il tedesco, che al West Ham sta trovando poco spazio, è considerato il rinforzo ideale per l'immediato.

Fullkrug e l’ok di Allegri

L’arrivo di Füllkrug rappresenterebbe una mossa mirata per accontentare Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, aveva già manifestato le sue preferenze in estate, chiedendo un attaccante con caratteristiche specifiche:

PAROLE – «Un uomo d’area, fisicamente strutturato e bravo di testa»

Se l’operazione andasse a buon fine, il Milan fornirebbe ad Allegri quel profilo robusto e specializzato che aveva cercato invano nel mercato estivo (quando aveva chiesto un giocatore come Vlahovic), colmando una lacuna tattica nella rosa.