Calciomercato Milan, Fullkrug nome caldissimo! Santiago Gimenez verso l’operazione e Tare… Ultimissime

Calciomercato Milan, l’imminente operazione alla caviglia di Santiago Gimenez costringe Tare ad accelerare per Fullkrug

Il Milan è costretto ad affrontare nuove emergenze nel reparto difensivo e offensivo, ma con esiti diversi.

Sul fronte difensivo, arrivano buone notizie per Matteo Gabbia: l’infortunio al ginocchio subito contro il Sassuolo è meno grave del previsto. Nonostante ciò, il difensore dovrebbe saltare la Supercoppa Italiana.

La situazione più critica riguarda l’attacco, come riporta il Corriere della Sera. Il rientro di Santiago Gimenez è tutt’altro che vicino:

PAROLE – «Il problema alla caviglia persiste e non è escluso che il messicano decida di operarsi nei prossimi giorni»

Se Gimenez dovesse sottoporsi all’intervento, il numero 7 rossonero sarebbe costretto a restare ai box per alcuni mesi.

Calciomercato Milan, accelerazione per Füllkrug

La potenziale lunga assenza di Gimenez ha convinto la dirigenza a tornare immediatamente sul mercato per un nuovo centravanti. Per questo motivo, il DS Igli Tare ha deciso di accelerare le trattative per Niclas Füllkrug.

Profilo: Attaccante 32enne del West Ham, dove sta vivendo una stagione sottotono con poco spazio e zero gol finora.

Formula: A Casa Milan c'è fiducia di chiudere questa operazione in prestito.

Füllkrug è un profilo che accontenterebbe pienamente Massimiliano Allegri, il quale fin dall’estate aveva richiesto un attaccante con precise caratteristiche:

PAROLE – «Un uomo d’area, fisicamente strutturato e bravo di testa»

Il tedesco piace molto al tecnico livornese, che in estate aveva spinto per Dusan Vlahovic (poi rimasto alla Juventus nonostante la scadenza contrattuale ravvicinata). Con Füllkrug, Allegri avrebbe finalmente l’alternativa o il titolare con le caratteristiche fisiche e tecniche desiderate per il gioco aereo e l’occupazione dell’area.