Fullkrug priorità assoluta di Tare: il tedesco sceglie il Milan, si punta al prestito secco. Prossimi giorni decisivi

Fullkrug, attaccante del West Ham, è la priorità assoluta di Tare in vista di gennaio: trattativa impostata sulla base di un prestito secco

Il Milan ha trovato l’uomo giusto per l’attacco di gennaio. Il nome di Niclas Füllkrug è ormai in cima alla lista delle priorità e, secondo l’aggiornamento fornito da Matteo Moretto, l’operazione è entrata nella fase decisiva grazie alla volontà delle parti.

Moretto conferma che il direttore sportivo Igli Tare è intenzionato a bloccare l’attaccante del West Ham quanto prima. Inoltre, arriva un segnale fortissimo direttamente dal giocatore:

PAROLE – «Vi posso aggiungere che Füllkrug ha dato massima priorità al Milan e che l’operazione sarebbe in prestito»

Il prestito rappresenta la formula ideale per i rossoneri, che possono così rinforzare l’attacco con un profilo esperto (e funzionale alle richieste di Allegri) senza compromettere i piani di investimento per l’estate.

Fullkrug ha scalato le gerarchie

Moretto spiega come la situazione sia cambiata nel corso delle ultime settimane. Inizialmente, Füllkrug era solo uno dei nomi sul taccuino della dirigenza, ma non il favorito.

PAROLE – «Poi col passare delle settimane, per una questione di qualità e di costi, piano piano Füllkrug ha scalato le gerarchie e Tare è intenzionato a bloccarlo quanto prima».

Questa evoluzione ha portato il Milan a concentrare tutti gli sforzi sull’attaccante tedesco. La convergenza di fattori tecnici e la convenienza economica, unita alla volontà del giocatore di vestire il rossonero, rendono imminente la chiusura dell’affare.

PAROLE – «Ci aspettiamo nei prossimi giorni un’accelerata importante del Milan per Füllkrug»