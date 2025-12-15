Calciomercato Milan, retroscena Fullkrug: Tare lo ha preferito a questi profili per un motivi. Conferme sulla formula

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Fullkrug: Tare lo ha preferito a Pellegrino, Icardi e Zirkzee. Pronto un prestito secco

Il Milan ha deciso di agire con prontezza sul mercato di gennaio, individuando in un nuovo attaccante la priorità assoluta per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nome che ha scalato tutte le gerarchie è quello di Niclas Füllkrug, centravanti tedesco del West Ham.

La dirigenza, guidata da Igli Tare, starebbe lavorando per un’operazione finanziariamente vantaggiosa: un prestito secco di sei mesi. Questa formula sarebbe resa possibile dal fatto che Füllkrug è ritenuto ormai fuori dai piani tecnici del club inglese, situazione che il Milan intende sfruttare per avere subito il rinforzo richiesto da Allegri.

Calciomercato Milan, le piste scartate

Il quotidiano evidenzia anche come il Milan abbia deciso di scartare altre opzioni monitorate in precedenza a causa di motivi economici o logistici:

Joshua Zirkzee e José Manuel Pellegrino: Scartati per gli alti costi richiesti, ritenuti non sostenibili per la finestra di gennaio.

Scartati per gli richiesti, ritenuti non sostenibili per la finestra di gennaio. Mauro Icardi: Il profilo dell’argentino non convince a causa della sua condizione fisica non ottimale e il pesante ingaggio, che lo rendono una scommessa troppo rischiosa a stagione in corso.

La mossa su Füllkrug, quindi, risponde all’esigenza di prendere subito un finalizzatore d’area (il profilo “boa” ideale per Allegri) con una formula a basso rischio e costo, in attesa di poter pianificare con maggiore calma gli investimenti estivi.