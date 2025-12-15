Fullkrug Milan, arrivano conferme sull’interesse dei rossoneri. Si lavora ad un prestito. Segui le ultimissime

Il Milan è pronto ad affondare il colpo per rinforzare l’attacco, un’esigenza prioritaria richiesta con insistenza da Massimiliano Allegri per superare la crisi del gol che ha caratterizzato le ultime uscite dei rossoneri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esperto di mercato, la pista che porta a Niclas Füllkrug è diventata estremamente concreta.

Il centravanti tedesco, attualmente in rotta con il suo club, è il profilo che il Diavolo sta valutando con maggiore attenzione in vista della finestra di gennaio. L’indiscrezione di Di Marzio rivela inoltre i dettagli della trattativa: il Milan starebbe lavorando per ottenere il giocatore con la formula del prestito.

Füllkrug: L’Identikit Ideale per Allegri

L’interesse per Füllkrug non è casuale. Il centravanti roccioso, noto per il suo senso del gol e la sua abilità nel gioco aereo, si sposa perfettamente con le richieste tattiche di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese. In un momento in cui la rosa corta costringe ad adattamenti forzati (come l’utilizzo di Ruben Loftus-Cheek o di Christopher Nkunku in un ruolo non propriamente loro), l’arrivo di un attaccante puro e fisico offrirebbe ad Allegri una variante fondamentale per scardinare le difese avversarie, specialmente quelle che si chiudono come accaduto nell’ultima gara contro il Sassuolo.

L’opzione del prestito riflette la volontà del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, di trovare una soluzione immediata ed efficace senza compromettere eccessivamente il budget finanziario. Tare, l’esperto dirigente albanese, sta cercando di bilanciare la necessità di rinforzi urgenti con la sostenibilità economica, preferendo un’operazione che permetta di valutare l’impatto del giocatore in Serie A prima di un acquisto definitivo.

La Pressione del Mercato e il Ruolo di Igli Tare

Le voci su Füllkrug sono un chiaro segnale di come Igli Tare stia accelerando le operazioni di mercato. La crisi di risultati contro le squadre minori e la preoccupazione di Allegri per i troppi gol subiti e la scarsa concretezza offensiva hanno reso gli interventi a gennaio non più procrastinabili.

Il Milan ha bisogno di un uomo-gol che possa dare sostegno a Christian Pulisic e Rafael Leão e che non sia “impalpabile” come Nkunku è stato criticato dopo la sua ultima prestazione. La concorrenza per l’attaccante tedesco è forte, ma Tare sembra determinato a portare a casa un profilo che possa fare la differenza già nella fase cruciale della stagione, a partire dalla Supercoppa a Riad. L’ufficialità di un prestito per Füllkrug potrebbe arrivare a breve, risolvendo il primo e più urgente problema del Diavolo.