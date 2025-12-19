Mercato Milan, Tare prepara il doppio colpo per Allegri? Confronto tra le parti, cosa filtra dopo la Supercoppa

Calciomercato
Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo con conferme importanti sul fronte offensivo e un acceso dibattito interno per quanto riguarda la difesa. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, la dirigenza rossonera ha praticamente definito l’accordo con il rinforzo scelto per l’attacco, mentre resta una divergenza di vedute sul possibile ritorno di un grande ex.
Mercato Milan, Füllkrug: I dettagli dell’accordo
Il Milan ha rotto gli indugi per assicurarsi Niclas Füllkrug. Nonostante le voci sui dubbi fisici sollevate da Brambati, il club ha proceduto spedito trovando un’intesa totale con l’attaccante tedesco:
- Contratto: Accordo per un prestito di 6 mesi.
- Ingaggio: Il giocatore percepirà 1,5 milioni di euro fino a giugno.
- Prossimi passi: Si attende ora il via libera definitivo dal West Ham, previsto nei prossimi giorni, per permettere al centravanti di essere a Milanello già all’apertura del mercato di gennaio.
Difesa: Allegri chiama, la società frena
Se per l’attacco la strada è tracciata, sulla difesa si registra un confronto tra l’area tecnica e quella dirigenziale.
- La richiesta di Allegri: Dopo il ko di Riad, il tecnico ha chiesto a gran voce l’innesto di Thiago Silva. Per Allegri, il brasiliano sarebbe il leader ideale per ridare solidità a un reparto apparso troppo fragile.
- Il dubbio di Tare e Moncada: La dirigenza, tuttavia, non è ancora convinta dell’operazione. I dubbi sono legati all’età del calciatore (41 anni) e alla volontà di investire su profili più giovani e futuribili, come Mario Gila.