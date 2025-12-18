Calciomercato Milan, svolta Thiago Silva! Totale apertura di Allegri, questi i possibili termini dell’accordo. Bomba dal Brasile

Calciomercato Milan, bomba dal Brasile: Massimiliano Allegri avrebbe totalmente aperto al ritorno per 6 mesi di Thiago Silva

Le strade del Milan e di Thiago Silva potrebbero incrociarsi di nuovo, a tredici anni di distanza da quell’addio doloroso direzione Parigi. Secondo quanto rivelato da ESPN Brasil, la suggestione di un ritorno a San Siro si è trasformata in una possibilità concreta nelle ultime ore. Il tecnico Massimiliano Allegri, che ha già allenato il brasiliano nell’anno dello scudetto 2011, avrebbe dato il suo “benestare” tecnico all’operazione.

Calciomercato Milan, il semaforo verde di Allegri su Thiago Silva

Nonostante la politica societaria di Igli Tare sia orientata sui giovani, Allegri ha espresso il desiderio di inserire un leader carismatico nello spogliatoio. Con la difesa che stasera a Riad deve fare a meno di Gabbia e con Mario Gila ancora bloccato dalla trattativa con la Lazio, l’innesto di Thiago Silva rappresenterebbe la soluzione ideale per diversi motivi:

Conoscenza dell’ambiente: Thiago non avrebbe bisogno di adattamento e conosce perfettamente le richieste tattiche di Allegri.

Thiago non avrebbe bisogno di adattamento e conosce perfettamente le richieste tattiche di Allegri. Costo zero: Svincolato dopo l’addio al Fluminense, il difensore arriverebbe a parametro zero, permettendo al club di dirottare il budget su Füllkrug o Zapata .

Svincolato dopo l’addio al Fluminense, il difensore arriverebbe a parametro zero, permettendo al club di dirottare il budget su o . Mentalità vincente: Il brasiliano punta al Mondiale 2026 e vede nel Milan la vetrina perfetta per convincere Ancelotti.

Il ruolo di “Chioccia”

L’idea del club sarebbe quella di proporre un contratto di sei mesi con opzione per un ulteriore anno. Thiago Silva non arriverebbe per fare il titolare inamovibile, ma per guidare la crescita dei vari Pavlovic, De Winter e del giovane Odogu. La sua presenza a Milanello alzerebbe il livello di professionalità di tutto il gruppo, un fattore che Allegri ritiene fondamentale per la volata Scudetto e il percorso europeo.