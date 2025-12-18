Thiago Silva saluta il Fluminense: «Scorrerete sempre nelle mie vene». Il post social – FOTO

Thiago Silva, accostato anche al Milan nelle ultime settimane, ha salutato il Fluminense con un bellissimo post sui social

È arrivato il momento dei saluti. Con un post carico di emozione su Instagram, Thiago Silva ha ufficializzato l’addio al Fluminense, confermando le indiscrezioni che parlavano di una risoluzione anticipata del contratto. Il difensore brasiliano, 41 anni, chiude la sua seconda parentesi nel club dove è cresciuto, ma lo fa con un obiettivo chiaro: tornare in Europa.

Thiago Silva, tra famiglia e ambizione mondiale

Le parole di Thiago non lasciano spazio a dubbi sull’intensità del legame con il club carioca, ma le ragioni del suo ritorno nel “Vecchio Continente” sono profonde:

Vicinanza familiare: I figli del difensore vivono a Londra e giocano nelle giovanili del Chelsea . Il desiderio di Thiago è quello di stabilirsi in un campionato europeo (Italia, Francia o Inghilterra) per colmare la distanza con la famiglia.

I figli del difensore vivono a e giocano nelle giovanili del . Il desiderio di Thiago è quello di stabilirsi in un campionato europeo (Italia, Francia o Inghilterra) per colmare la distanza con la famiglia. Sogno Seleçao: A giugno 2026 ci saranno i Mondiali. Thiago Silva vuole giocarsi le sue ultime carte per convincere Carlo Ancelotti a convocarlo, e sa che per farlo deve competere in un campionato di alto livello.

L’ombra del Milan: sogno o realtà?

Mentre il giocatore è ufficialmente svincolato, il nome del Milan torna a farsi sentire con prepotenza. Nonostante la linea verde della società, l’ottimo rapporto tra il brasiliano e Massimiliano Allegri alimenta la suggestione di un “Last Dance” a San Siro. Il Milan, che sta valutando l’inserimento di un quinto centrale (con Gila primo obiettivo), potrebbe vedere in Thiago Silva il leader d’esperienza necessario per la volata Scudetto.