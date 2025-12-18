Calciomercato Milan, suggestione Thiago Silva ancora viva nonostante le smentite: lo scenario per gennaio

Calciomercato Milan, la suggestione Thiago Silva a gennaio resta viva nonostante le smentite di rito: ecco il possibile scenario

L’avventura brasiliana di Thiago Silva si è conclusa in anticipo. Con una risoluzione consensuale firmata martedì pomeriggio al centro sportivo Carlos Castilho, «O Monstro» ha salutato il Fluminense con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale. A 41 anni, il difensore non ha però alcuna intenzione di smettere: l’obiettivo è tornare in Europa per un’ultima grande sfida.

Calciomercato Milan, Il richiamo del Diavolo per Thiago Silva: cuore vs programmazione

Il grande sogno di Thiago Silva è un clamoroso «Last Dance» a San Siro. Il brasiliano non ha mai nascosto il legame viscerale con il club dove è diventato il difensore più forte del mondo, e vedrebbe nel Milan la piazza ideale per chiudere il cerchio.

Tuttavia, come riportato da Sport Mediaset, questo desiderio romantico si scontra con la realtà societaria di via Aldo Rossi:

Il Milan di Igli Tare e RedBird è focalizzato su profili giovani e futuribili. Sostenibilità: L’età avanzata e i costi dell’operazione rendono difficile un’apertura al “ritorno nostalgico”, nonostante il carisma del giocatore potrebbe servire a uno spogliatoio che ha appena blindato Saelemaekers.

L’età avanzata e i costi dell’operazione rendono difficile un’apertura al “ritorno nostalgico”, nonostante il carisma del giocatore potrebbe servire a uno spogliatoio che ha appena blindato Saelemaekers. Obiettivo Mondiale: Thiago Silva punta a convincere Carlo Ancelotti (attuale CT del Brasile) a convocarlo per i Mondiali 2026. Per farlo, sa di dover giocare in un campionato europeo di alto livello.

I numeri di una leggenda «Tricolor»

Il Fluminense ha salutato il suo capitano con un comunicato colmo di gratitudine. Thiago Silva lascia il Brasile dopo aver totalizzato 212 presenze e 19 gol complessivi con la maglia tricolor, portando in dote la Coppa del Brasile 2007 e il recente traguardo delle semifinali nel Mondiale per Club.