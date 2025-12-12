Calciomercato
Mercato Milan, per l’attacco sale Fullkrug! Benestare di Allegri, tedesco in pole. Può arrivare se… Ultimissime
Mercato Milan, in vista della sessione di gennaio sale la pista legata a Fullkrug: l’attaccante tedesco è in pole se dovesse partire Gimenez
Il Milan, dopo essersi riscattato in campionato con la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Torino, mantiene salda la sua posizione in testa alla classifica, guardando alla prossima sfida contro il Sassuolo (che rievoca ricordi amari per Allegri). Con la sessione invernale di calciomercato alle porte, la priorità assoluta per i rossoneri resta la questione attaccante.
Nel taglio basso dell’edizione odierna, il Corriere dello Sport svela il nome in cima alla lista di preferenze, legandolo strettamente a un’uscita: «Milan, Fullkrug se parte Gimenez».
Mercato Milan, Fullkrug: l’identikit per Allegri
Santiago Gimenez resta un punto interrogativo per la dirigenza, che è orientata a cederlo per finanziare l’acquisto del profilo ideale. L’idea del club è chiara: regalare ad Massimiliano Allegri un centravanti in grado di «poter risolvere le gare sporche», ovvero quelle sfide contro squadre chiuse dove un riferimento fisico d’area diventa fondamentale.
È in questo contesto che emerge Niclas Füllkrug del West Ham come prima idea. Il forte attaccante tedesco rappresenta l’identikit fisico e d’esperienza ricercato dal tecnico livornese.
Doppia uscita cruciale: cessione Loftus-Cheek
Il quotidiano conclude svelando che le manovre per Füllkrug sono strettamente legate anche a un’altra potenziale cessione: «Anche Loftus-Cheek in uscita a gennaio, manovre per il tedesco». La partenza dell’inglese, che cerca più spazio in vista del Mondiale, libererebbe non solo un posto in rosa ma anche risorse economiche aggiuntive, rendendo l’assalto a Füllkrug più concreto.