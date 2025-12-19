Mercato Milan, Ceccarini annuncia l’assalto rossonero a Fullkrug. Parole. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il mercato invernale del Milan entra nel vivo con una serie di manovre strategiche volte a colmare le lacune emerse nella prima parte di stagione. Secondo quanto riferito dall’esperto di trattative Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW(fonte ufficiale dell’indiscrezione), il Diavolo ha rotto gli indugi per rinforzare il reparto offensivo, diventato una priorità assoluta dopo le recenti defezioni fisiche.

Obiettivo Fullkrug: la risposta all’infortunio di Gimenez

La necessità di un nuovo centravanti è diventata impellente a causa del serio infortunio occorso a Santiago Gimenez, l’attaccante messicano abile nel gioco aereo e finalizzatore d’area, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia con uno stop stimato di almeno due o tre mesi. Per sopperire a questa assenza, i rossoneri hanno puntato con decisione su Niclas Fullkrug, il possente centravanti tedesco del West Ham noto per la sua fisicità e l’esperienza internazionale.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal fiuto infallibile e grande conoscitore del mercato europeo, ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, incassando la sua disponibilità al trasferimento a Milano. La trattativa con il club inglese è in fase avanzata: il DS rossonero punta a un prestito secco, pur non escludendo l’inserimento di un diritto di riscatto. L’obiettivo è mettere il bomber a disposizione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese capace di esaltare le punte di peso, già dai primi giorni di gennaio.

Difesa e porta: le strategie di Tare

Oltre all’attacco, la dirigenza del club meneghino resta vigile sul fronte difensivo. Se dovesse presentarsi l’occasione per un innesto di qualità a condizioni vantaggiose, il Diavolo non si tirerà indietro. Tuttavia, una questione spinosa riguarda il futuro di Mike Maignan, l’estremo difensore francese dai riflessi felini e leader carismatico della retroguardia. Poiché non si registrano passi avanti sul rinnovo contrattuale, Igli Tare sta valutando diverse alternative per non farsi trovare impreparato.

Nella lista del nuovo DS del Milan sono finiti due profili giovani e futuribili: Robin Risser, portiere classe 2004 di proprietà del Lens, e Berke Ozer, estremo difensore del Lille nato nel 2000. Queste manovre confermano la volontà della società di garantire a Massimiliano Allegri una rosa profonda e competitiva per affrontare la seconda parte della stagione. Il lavoro sinergico tra il mister dei rossoneri e la nuova dirigenza sarà fondamentale per centrare gli obiettivi prefissati in Serie A.