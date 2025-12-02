Mercato Milan, occhi sul bomber del Midtjylland Franculino: sfida alla Roma per il talento da 52 gol in 100 partite. La valutazione

Mercato Milan, i rossoneri monitorano l’attaccante classe 2004 Franculino che sta incantando in Danimarca. Valutazione da 30 milioni

Il radar dello scouting rossonero continua a scandagliare i campionati europei alla ricerca dei futuri protagonisti del calcio mondiale e l’ultima segnalazione porta dritta in Danimarca. Il nome che sta scalando le gerarchie nei taccuini di Giorgio Furlani e Igli Tare è quello di Franculino Djù, attaccante classe 2004 che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Midtjylland. Come riporta nel dettaglio Calciomercato.com, i numeri del giocatore della Guinea-Bissau sono impressionanti: a soli 21 anni, ha già collezionato 52 gol e 13 assist in 100 partite tonde tonde tra tutte le competizioni. Un rendimento che conferma come il ragazzo sia letteralmente nato per segnare.

Mercato Milan, occhi su Franculino

La sua parabola è quella tipica del grande affare di mercato. Cresciuto nel vivaio del Benfica, dove ha vinto la Youth League insieme all’italiano Cher Ndour, è arrivato al Midtjylland nell’estate del 2023 a parametro zero. L’impatto è stato devastante fin da subito, vincendo il premio di “Scoperta della stagione” e costringendo il club a blindarlo con un rinnovo fino a giugno 2029. Oggi la sua valutazione è schizzata alle stelle: se qualche mese fa bastavano 20 milioni, ora ne servono circa 30 per sedersi al tavolo delle trattative, ma ogni gol rischia di far lievitare ulteriormente il prezzo.

Il profilo di Franculino è ormai stabilmente nel database dei top club europei. Tra questi, il Milan e la Roma sono le società italiane che lo seguono con maggiore interesse, pronte a darsi battaglia per assicurarsi un centravanti moderno e prolifico. Al Midtjylland se la ridono, consapevoli di avere tra le mani un tesoro in un vivaio che vanta anche altri prospetti come Dario Osorio e Mikel Gogorza, ma è su Franculino che si concentrano le attenzioni di Massimiliano Allegri e della dirigenza milanista per il futuro dell’attacco.

